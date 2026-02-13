Регионы СКФО увеличили экспорт минеральной воды на 12,5%

В 2025 году сотрудники Северо-Кавказского таможенного поста оформили на экспорт около 21,2 тыс. т минеральной воды, что почти на 2,3 тыс. т или 12,5% больше год к году. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Лидирующую позицию среди стран-экспортеров занимает Монголия — 50% от общего объема. Также значительные объемы экспорта поступают в Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Южную Осетию, Таджикистан и Абхазию. Помимо этого, в ведомстве отметили увеличение экспорта в Китайскую Народную Республику.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что первое место в России по производству минеральной воды третий год подряд занимает Карачаево-Черкесия. С января по октябрь 2025 года предприятия республики выпустили 558,1 млн литров минералки.

Наталья Белоштейн