Карачаево-Черкесия третий год лидирует в России по выпуску минеральной воды

Карачаево-Черкесия третий год подряд занимает первое место в России по производству минеральной воды. По данным системы маркировки «Честный знак», предприятия республики выпустили 558,1 млн литров минералки с января по октябрь 2025 года. Полномочный представитель президента по СКФО Юрий Чайка сообщил об этом в своем Telegram-канале, сославшись на официальную статистику.

Регион доминирует и по общему выпуску питьевой воды. За тот же период компании отгрузили 797 млн литров продукции всех типов, что вывело КЧР на второе место в стране и первое в СКФО. Глава республики Рашид Темрезов отметил вклад местных производителей в импортозамещение и экономическую безопасность. В 2024 году КЧР произвела 535 млн литров минералки за десять месяцев, подтвердив лидерство, а в 2023-м — 531 млн литров за год.

Ключевые причины успеха — природные запасы и мощные предприятия. В республике работают около 20 компаний, включая ООО «Аквалайн», ЗАО «Карачаевский пивзавод», ООО «Архыз Оригинал» и другие. Эти бренды неоднократно побеждали на международных конкурсах, их продукция соответствует строгим экологическим стандартам. Холдинг «Аква» в 2024 году увеличил экспорт на 35% — до 750 млн литров.

Темпы роста впечатляют. В 2023 году выпуск минералки вырос в 1,6 раза по сравнению с предыдущим периодом, превысив 320 млн литров за полугодие. Республика поднялась с второго места в 2022-м, когда произвела 402 млн литров. В Ставропольском крае, ближайшем конкуренте, рост составил 22% в 2024 году, но КЧР обошла его.

Текущий год в КЧР объявили Годом промышленности, что ускорило развитие. Глава республики Рашид Темрезов поблагодарил производителей воды за вклад в экономику Карачаево-Черкесии и пообещал продолжить поддержку.

Станислав Маслаков