Объем производства золота на ЮГК вырос на 13% в 2025 году

Общий объем произведенного на месторождениях ПАО «Южуралзолото группа компаний» золота составил 12 т в 2025 году. Это на 13% больше, чем в 2024 году, следует из операционных результатов предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Основной вклад в выпуск золота в прошлом году внес Сибирский хаб, где показатель увеличился на 25%, до 9 т. Производство на месторождениях Челябинской области (Уральский хаб) упало на 12%, до 3 т драгметаллов.

В 2026 году ЮГК ожидает прирост выработки золота на уровне 4%-17%. За основу взят, как и годом ранее, консервативный план.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 11 июля Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры РФ обратил принадлежащие экс-президенту ЮГК Константину Струкову акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» в доход государства, и активы связанных с холдингом организаций. По данным истца, бизнесмен незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием и другими компаниями, используя должностное положение депутата и вице-спикера законодательного собрания области.

Виталина Ярховска