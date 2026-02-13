Доходы Сочи от нестационарных торговых объектов превысили 106 млн в 2025 году

Муниципалитеты Краснодарского края по итогам 2025 года получили 472,7 млн руб. от размещения нестационарных торговых объектов, что на 4% превышает показатель предыдущего года. По данным регионального департамента потребительской сферы, одним из лидеров по объему поступлений стал Сочи.

В 2025 году доходы бюджета Сочи от размещения павильонов и киосков составили 106,8 млн руб. Курорт занял второе место среди муниципалитетов региона по объему поступлений от НТО, уступив только Геленджику. Средства обеспечены за счет функционирования значительного числа временных торговых объектов, размещенных на конкурсной основе.

Всего в крае в отчетном периоде было размещено около 7 тыс. нестационарных торговых точек. В числе муниципалитетов с наибольшими поступлениями также названы Краснодар с 64,5 млн руб., Новороссийск с 37,7 млн руб. и Анапа с 28 млн руб.

Рост доходной части связан с реализацией мер по легализации и систематизации сегмента НТО. Ключевым механизмом стала практика предоставления мест под размещение торговых объектов посредством аукционных процедур, что позволило повысить прозрачность распределения площадок и обеспечить дополнительные поступления в бюджеты муниципальных образований.

«Ъ-Сочи» писал, что поступления в бюджет курорта от реализации платного парковочного пространства по итогам 2025 года составили 229,5 млн руб. По сравнению с 2024 годом объем доходов увеличился более чем в два раза.

Мария Удовик