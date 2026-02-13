Мэр Ярославля утвердил рост оплаты труда народных дружинников

В Ярославле народным дружинникам будут платить 400 руб. за час дежурства. Соответствующее постановление 12 февраля подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Документ закрепляет, что ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, командиры народных дружин предоставляют в МКУ «Центр охраны правопорядка» табель учета выходов на дежурство членов народной дружины, на основании которого производится выплата. Новый размер выплаты применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2026 года.

Материально стимулировать народных дружинников начали в регионе в 2024 году. Тогда размер выплаты на областном уровне был установлен в 200 руб. за час дежурства. В 2025 году органам местного самоуправления рекомендовали подключиться к поддержке народных дружинников и за счет местных бюджетов запланировать выплаты в размере еще 200 руб.

Как указывается в постановлении, подписанном мэром Ярославля, порядок выплаты денежного вознаграждения осуществляется только при условии поступления в бюджет города иного межбюджетного трансферта с одновременным обеспечением условий софинансирования за счет средств городского бюджета.

Алла Чижова