В Белгородской области 220 тыс. абонентов остались без света из-за атак ВСУ

Веерные отключения электроэнергии произошли в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах в результате атаки ВСУ. На одной из подстанций случилась авария, без света остались более 220 тыс. абонентов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. По предварительным данным, для полного возобновления энергоснабжения потребуется не менее четырех часов.

UPD: Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что также из-за отключения света остановился 1681 лифт. Чтобы извлечь жителей, находившихся в момент отключения в кабинах, работают 11 бригад в составе 44 человек.

Сегодня глава региона также сообщал, что из-за огневого воздействия без отопления остались порядка 600 многоквартирных домов в Белгороде, где проживают около 78 тыс. человек. Было принято решение начать слив системы отопления в более чем 455 МКД, в течение нескольких часов теплоснабжение было восстановлено во всех домах, за исключением двух, где продолжаются ремонтные работы.

Вчера в Белгородской области ракетный удар ВСУ повредил инфраструктуру, были повреждены объекты инфраструктуры, была отключена электроэнергия в нескольких муниципалитетах.

Ульяна Ларионова