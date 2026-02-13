Шохин оценил вероятность снижения ключевой ставки 13 февраля

Вероятность снижения ключевой ставки на заседании Банка России 13 февраля небольшая, но все же есть, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«25% экспертов считают, что она может быть снижена на 50 базисных пунктов, то есть до 15,5%. Вероятность этого хоть и невысока, но есть»,— сказал господин Шохин в интервью ТАСС. Он отметил, что в январе инфляция существенно увеличилась относительно прошлогодних показателей. По прогнозу совета директоров, ключевая ставка сохранится на уровне 16%, сказал глава РСПП.

Александр Шохин напомнил, что, согласно опросам промышленников, возобновление инвестиций и сокращение расходов на обслуживание кредитов происходят при ключевой ставке на уровне около 12%. Глава РСПП выразил надежду, что такой показатель будет достигнут к концу года.

В декабре прошлого года ЦБ понизил ключевую ставку с 16,5% до 16%. В конце того же месяца регулятор сообщил, что в снижении ключевой ставки могут потребоваться паузы из-за рисков роста инфляции. По итогам 2025 года инфляция составила 5,59%.