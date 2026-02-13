Минобороны Республики Корея в пятницу отстранило от должности начальника военно-морских операций адмирала Кан Дон Гиля, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя министерства Чун Бинна. Причиной послужила его предполагаемая причастность к неудачной попытке находящегося под следствием бывшего президента Юн Сок Ёля ввести военное положение в конце 2024 года. Днем ранее министерство отстранило по той же причине командующего наземными операциями генерала Чжу Сон Уна.

Кан, который на момент введения военного положения занимал должность начальника управления военной поддержки Объединенного комитета начальников штабов, был одним из семи высших четырехзвездных генералов, которых назначили в сентябре прошлого года. В отношении него ожидается применение дисциплинарных мер. Его обязанности возложены на заместителя.

Вчера Минобороны сообщило о выявлении около 180 военнослужащих, помогавших бывшему президенту страны Юн Сjк Ёлю ввести военное положение в конце 2024 года. Помимо дисциплинарных мер, троим генералам и пятерым полковникам, сыгравшим ключевую роль, предъявлены уголовные обвинения. Также министерством сделан вывод о том, что в ту ночь были мобилизованы около 1600 военнослужащих, связанных с армией, командованием контрразведки, командованием специальных операций и командованием военной разведки.

Эрнест Филипповский