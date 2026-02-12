180 военных Южной Кореи признаны соучастниками попытки ввести военное положение

Министерство обороны Республики Корея выявило около 180 военнослужащих, помогавших введению военного положения бывшим президентом страны Юн Сук Ёлем в конце 2024 года, сообщает агентство Yonhap. Помимо дисциплинарных мер, троим генералам и пятерым полковникам, сыгравшим ключевую роль, предъявлены уголовные обвинения.

Министерство обнародовало эти данные по итогам многомесячного расследования, во время которого была проверена деятельность около 860 офицеров из 24 военных штабов и подразделений, предположительно задействованных в тех событиях.

По результатам расследования министерство подтвердило факты предварительного сговора Командования военной разведки с целью захвата государственного органа по надзору за выборами. Также было установлено, что Командование военной контрразведки и следственное управление министерства планировали задержание ключевых политиков. Ведомство отметило, что планирует провести дополнительные проверки в отношении командований контрразведки и разведки.

Юн Сок Ёль обвиняется в попытке спровоцировать Северную Корею на военную агрессию, чтобы оправдать ввод военного положения в декабре 2024 года. Вместе с ним фигурантами по делу проходят бывший министр обороны Ким Е Хен и бывший командующий контрразведкой ВС Южной Кореи Е Ин Хену.

Эрнест Филипповский