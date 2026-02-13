США и Тайвань подписали соглашение о чипах и тарифах

Представители США и Тайваня подписали соглашение о взаимной торговле, сообщается на сайте американского торгового представительства. На церемонии присутствовали замглавы администрации Тайваня Чэн Личиун и министр без портфеля Дженни Янг, а также посол США Джеймисон Грир.

«Соглашение о взаимной торговле с Тайванем устранит тарифные и нетарифные барьеры, препятствующие экспорту США на Тайвань, расширяя возможности для американских фермеров, рыбаков, рабочих, малого бизнеса и производителей. Это соглашение также опирается на наши давние экономические и торговые отношения с Тайванем и значительно повысит устойчивость наших цепочек поставок, особенно в высокотехнологичных секторах»,— приводится в сообщении комментарий господина Грира.

В середине января стороны договорились о том, что тайваньские компании инвестируют $250 млрд в производство полупроводников, энергетику и сферу искусственного интеллекта в США. В сумму входят $100 млрд, которые TSMC уже выделила на 2025 год. Тайваньские производители микросхем получат низкие импортные пошлины на полупроводники и сопутствующее производственное оборудование, а некоторые элементы смогут ввозить беспошлинно. Общие тарифы, которые применяются к большинству других товаров тайваньского экспорта в США, снизятся с 20% до 15%. На непатентованные фармацевтические препараты, авиакомпоненты и «недоступные природные ресурсы» пошлины обнулятся.

Эрнест Филипповский