США и Тайвань заключили соглашение о чипах и тарифах

Соединенные Штаты заключили с администрацией Тайваня торговое соглашение, сообщает в пятницу сообщает Reuters. Тайваньские компании инвестируют $250 млрд в производство полупроводников, энергетику и сферу искусственного интеллекта в США. В сумму входят $100 млрд, которые TSMC уже выделила на 2025 год.

Тайваньские производители микросхем, расширяющие производство в США, такие как TSMC, получат низкие тарифы на полупроводники и сопутствующее производственное оборудование, а некоторые элементы смогут ввозить беспошлинно. Общие тарифы, которые применяются к большинству других товаров тайваньского экспорта в США, снизятся с 20% до 15%. На непатентованные фармацевтические препараты, авиакомпоненты и «недоступные природные ресурсы» пошлины обнулятся.

Министр торговли Говард Латник в интервью CNBC пояснил, что цель сделки состоит в том, чтобы перенести 40% всей цепочки поставок и производства чипов Тайваня в США. Он добавил, что если они не будут производиться в США, тариф, вероятно, составит 100%.

Замглавы администрации Тайваня Чэн Личиун, однако, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что «речь не идет о переносе промышленности» острова в США. «Мы хотим, чтобы тайваньские компании продолжали инвестировать в Тайвань», — подчеркнул он. Также чиновник отметил, что США увеличат инвестиции в экономику острова и выразил надежду, что Тайвань станет близким стратегическим партнером США в области ИИ.

Эрнест Филипповский