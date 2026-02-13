В Ярославле создали комиссию по увековечению памяти защитников Отечества

Мэр Ярославля Артем Молчанов создал комиссию по увековечению памяти защитников Отечества на территории города. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Комиссия будет рассматривать вопросы увековечения памяти защитников Отечества, в том числе погибших участников специальной военной операции. Среди целей также заявлены сохранение исторической правды, патриотическое воспитание граждан, а также выражение признательности и уважения к защитникам Отечества. В частности, комиссия будет рассматривать предложения граждан и организаций по увековечению памяти.

Орган будет собираться по необходимости, но не реже двух раз в год. Возглавит комиссию первый заместитель мэра Вячеслав Гаврилов. В ее состав войдут также другие чиновники мэрии, представители городской общественной палаты, общественных организаций, а также директор службы городских кладбищ.

Антон Голицын