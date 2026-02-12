Пентагон готовит второй авианосец для подготовки к возможному удару по Ирану

Пентагон готовит второй авианосец к отправке на Ближний Восток для подготовки к возможному удару по Ирану, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на три американских источника. Приказ о развертывании может последовать в течение нескольких часов.

Речь идет об авианосце USS George H.W. Bush, который может прибыть на место в течение двух недель, отмечают источники. Второй авианосец присоединится к USS Abraham Lincoln, уже находящемуся рядом с Ираном.

USS George H.W. Bush способен нести истребители F-35, которые, как сообщала The Wall Street Journal, вероятнее всего будут задействованы в случае нанесения удара по иранской территории.

В конце января Дональд Трамп направил в Иран армаду кораблей. В ее состав входят истребители, ракеты Tomahawk и несколько военных кораблей. 10 февраля американский президент заявил, что может отправить вторую авианосную ударную группу. Официальные лица подчеркивают, что окончательное решение об ударах по Ирану пока не принято и планы могут быть скорректированы.

Переговоры Ирана и США по ядерной программе прошли в Омане 6 февраля. Главным приоритетом Тегерана на них были вопросы снятия или ослабления санкций.