Трамп: Ирану необходимо заключить сделку, иначе ситуация будет болезненной

Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран заключить соглашение с Вашингтоном по ядерной сделке. В противном случае Иран ждут последствия.

«Мы должны заключить соглашение, иначе ситуация будет очень болезненной»,— заявил господин Трамп в Белом доме. Президент отметил, что не стремится к сделке лично, но считает ее необходимой, предупредив о «тяжелых временах» в случае несправедливых условий.

Параллельно с политическими заявлениями усилилось военное давление, отмечает «Интерфакс». Два патрульных самолета ВМС США P-8A Poseidon совершили многочасовые вылеты над Ормузским проливом и Оманским заливом. Активность американской авиации, включая дроны MQ-4C Triton, совпала с возобновлением полетов иранских БПЛА в регионе — это произошло спустя пять дней после того, как истребитель F-35C сбил иранский «Шахед-139» вблизи авианосца «Авраам Линкольн».