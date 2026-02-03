США сбили иранский беспилотник на подлете к авианосцу Abraham Lincoln

Вооруженные силы США сбили иранский беспилотник Shahed-139, летевший к американскому авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mass Communication Specialist Seaman Daniel Kimmelman / U.S. Navy / AP Фото: Mass Communication Specialist Seaman Daniel Kimmelman / U.S. Navy / AP

По версии американской стороны, авианосец следовал по Аравийскому морю примерно в 800 км от южного побережья Ирана, когда иранский беспилотник Shahed-139 «без необходимости совершил маневр в сторону корабля». Дрон был сбит истребителем F-35, уточнил источник Reuters.

Шесть иранских военных катеров приблизились к нефтяному танкеру под американским флагом Stena Imperative в Ормузском проливе, приказав ему выключить двигатели и подготовиться к буксировке, сообщила британская компания по обеспечению морской безопасности Vanguard Tech, передает AFP. Иранское агентство Fars утверждает, что судно незаконно вошло в территориальные воды Ирана в Ормузском проливе, после чего исламская республика запросила у него требуемые разрешения.

Инцидент произошел за несколько дней до запланированных переговоров США и Ирана по ядерной программе исламской республики. Они должны состояться 6 февраля в Турции. Однако, по информации Axios, Иран потребовал перенести встречу в Оман и изменить ее формат.