Проект застройки на месте ресторана «Харбин» прошел общественные обсуждения
В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения проекта по застройке участка на месте ресторана «Харбин» в границах улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов – 8 Марта. Как ранее писал «Ъ-Урал», проект охватывает территории вдоль улицы Куйбышева, где стояли гостиница-недострой «Дели» и бывший ресторан «Харбин». Там предлагают построить многофункциональное общественное здание и объект для обеспечения научной деятельности. Во второй очереди запланировано возведение офисно-делового здания, строительство образовательного учреждения, подземной автостоянки, а также проездов.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Как указано на сайте городской администрации, участие в обсуждениях приняли два человека и выдвинули несколько предложений. Один предложил запланировать велосипедную дорожку вдоль местного проезда, являющегося продолжением ул. Горького. В мэрии ответили, что это делать не планируют, но в южном направлении предусмотрен перспективный велосипедный маршрут по улице Розы Люксембург.
Также участники предложили предусмотреть велодорожку двустороннего движения шириной три метра вдоль ул. Куйбышева, со стороны ул. 8 Марта до ул. Горького, соединив с велодорожкой по ул. Горького. Но в мэрии напомнили, что реконструкция ул. Куйбышева не предполагается.
Еще одно предложение: отказаться от поверхностной парковки вдоль восточного фасада планируемого офисного здания. Также участник попросил интегрировать восточный фасад с общественным пространством «площади Спасения» и сделать так, чтобы северный фасад здания выходил на основной пешеходный тротуар вдоль ул. Куйбышева, чтобы «активировать ее пешеходное пространство». В администрации заявили, что на данном этапе проекта учитывать все эти предложения нецелесообразно.
«Все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам»,— указано в заключении за подписью начальника Главархитектуры Руслана Габдрахманова.
Ранее сообщалось, что на одном из участков планируют построить 25-этажный общественно-деловой центр. На втором участке, который принадлежит структуре УГМК, рассматривали строительство медицинского центра. Ранее сообщалось, что проектирование высотного центра осуществляется по заказу компании «Куйбышева, 38».