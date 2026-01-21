В центре Екатеринбурга на месте ресторана «Харбин» хотят построить высотку

Администрация Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения проект, касающийся застройки участка на месте ресторана «Харбин» в границах улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов – 8 Марта. Как ранее писал «Ъ-Урал», проект застройки охватывает территории вдоль улицы Куйбышева, где стояли гостиница-недострой «Дели» и бывший ресторан «Харбин». На одном из участков планируют построить 25-этажный общественно-деловой центр. На втором участке, который принадлежит структуре УГМК, рассматривали строительство медицинского центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Проект, который представляли в 2025 году Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Проект, который представляли в 2025 году Фото: Проектная документация

Согласно материалам, опубликованным на сайте мэрии, в границах территории проектирования предполагаются две очереди строительства. Первая очередь (на рисунке обозначена красным) предполагает строительство многофункционального общественного здания и объекта для обеспечения научной деятельности. Из транспортной инфраструктуры там рассматривают строительство подземной автостоянки, многоуровневой надземной автостоянки, а также строительство проездов, обслуживающих проектируемую застройку. Первая очередь строительства запланирована с 2026 по 2030 годы.

Во второй очереди (на рисунке обозначена желтым) запланировано возведение офисно-делового здания, строительство образовательного учреждения, подземной автостоянки, а также проездов, обслуживающих проектируемую застройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Проектная документация 2.1 – многофункциональное общественное здание, 5.1 – подземная автостоянка, 2.2 – синагога (существующее здание), 2.9 – офисно-деловое здание, 2.10 – объект для обеспечения научной деятельности, 4.1 – образовательное учреждение, 5.3 – многоуровневая надземная автостоянка, 5.7 – подземная автостоянка. Бордовым цветом обозначены объекты культурного наследия. Заштрихованные объекты – существующие здания. Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 2 Фото: Проектная документация 2.1 – многофункциональное общественное здание, 5.1 – подземная автостоянка, 2.2 – синагога (существующее здание), 2.9 – офисно-деловое здание, 2.10 – объект для обеспечения научной деятельности, 4.1 – образовательное учреждение, 5.3 – многоуровневая надземная автостоянка, 5.7 – подземная автостоянка. Бордовым цветом обозначены объекты культурного наследия. Заштрихованные объекты – существующие здания. Фото: Проектная документация

Ранее сообщалось, что проектирование высотного центра осуществляется по заказу компании «Куйбышева, 38». Она зарегистрирована по одноименному адресу в Екатеринбурге, занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Бенефициарами компании являются Владислав Андриенко и Александр Шарапов.

Общественные обсуждения по данной территории продлятся до 10 февраля. Оставить свои предложения и замечания можно на сайте городской администрации до 30 января.

Мария Игнатова