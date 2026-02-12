Голландка Ксандра Велзебур стала олимпийской чемпионкой в шорт-треке

Нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур взяла золотую медаль Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо на дистанции 500 м. Она показала результат 41,609 секунды.

24-летняя голландка впервые стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной дисциплине. В общей сложности это ее вторая медаль на Играх — и второе золото. Первое она завоевала, победив со сборной своей страны в эстафете на пекинской Олимпиаде четыре года назад. Велзебур также является восьмикратной чемпионкой мира. В полуфинальном забеге, состоявшемся ранее 12 февраля, она обновила мировой рекорд на дистанции — 41,399 секунды. Прежнее достижение принадлежало ей же и было установлено осенью 2022 года.

Серебро взяла итальянка Арианна Фонтана, отставшая на 0,685 секунды. Для 35-летней спортсменки это 13-я олимпийская награда за карьеру. Три из них — высшего достоинства, на 500-метровке она побеждала дважды.

Бронзовым призером стала канадка Кортни Саро. Эта олимпийская медаль для 25-летней спортсменки — вторая, вслед за серебром во вторничной смешанной эстафете.

Арнольд Кабанов