Российский телеком-рынок замедлил рост до 6,5% в 2025 году

Объем российского телекоммуникационного рынка в 2025 году увеличился на 6,5%, до 2,3 трлн руб., подсчитали Nexign и TelecomDaily. Годом ранее темпы роста составляли 7,8%. Аналитики связывают замедление с повышением тарифов в конце 2024 года и удорожанием обслуживания инфраструктуры.

Ключевыми сегментами остаются мобильная связь (рост на 7%, до 1,33 трлн руб.) и широкополосный доступ в интернет (плюс 4%, до 259,9 млрд руб.). Абонентская база достигла 269,9 млн сим-карт. Блокировка звонков в мессенджерах, начавшаяся в середине года, «еще не сильно повлияла на выручку», однако операторы уже меняют тарифы.

На 20% вырос сегмент MVNO — до 75,8 млрд руб. Рост обеспечивают выгодные тарифы банковских виртуальных операторов. В МТС отмечают «перенасыщение B2C-рынка: уже сейчас на одного абонента приходится практически две сим-карты». В «МегаФоне» прогнозируют, что драйверами роста станут B2B-продукты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Короткие гудки роста».