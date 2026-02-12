Украинский скелетонист Гераскевич обжаловал в CAS отстранение от Олимпиады

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировала апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого отстранили от участия в Играх их-за несоблюдения положения олимпийской хартии. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Гераскевича олимпийской аккредитации, поскольку он хотел соревноваться в шлеме с изображениями погибших в ходе спецоперации украинских спортсменов. Позднее организация пересмотрела решение: она разрешила скелетонисту присутствовать на различных мероприятиях Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо, однако оставила в силе недопуск до соревнований.

Владислав Гераскевич считает, что санкции «не подкреплены какими-либо техническими нарушениями или нарушениями правил безопасности, а также наносят ему непоправимый вред как спортсмену». Скелетонист потребовал аннулировать решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и восстановить его в правах на Олимпиаде. В качестве альтернативы украинец предложил «предоставить ему возможность пройти отбор под наблюдением CAS до принятия окончательного решения».

Первые попытки в рамках олимпийского турнира скелетонисты совершили в четверг. После двух заездов лидирует британец Мэтт Уэстон.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинцу не дали спуску».

Арнольд Кабанов