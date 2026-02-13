Поисковик «Авиасейлс» выставили на продажу

Инвестиционные фонды, владеющие основными долями в «Авиасейлс», начали искать покупателя на свой бизнес. Стоимость компании оценивается на сумму более 23 млрд руб. Об этом «Ъ» сообщили два источника в инвестиционных кругах.

Переговоров по сделке пока не ведется. Процесс находится на стадии подготовки, отмечают источники «Ъ». Владельцы «Авиасейлс» могут сейчас собирать предложения от потенциальных покупателей, сказал один из собеседников «Ъ». «Дешево не продадут», — добавил он.

«Авиасейлс» — крупнейший поисковик билетов. Основные доли принадлежат фондам iTech Capital и семье основателя Константина Калинова. Среди миноритариев — основатель ГК «Таврос» Рустем Миргалимов. Структура владения с активами за рубежом и высокая цена могут стать барьером для сделки, говорят опрошенные «Ъ» эксперты.

