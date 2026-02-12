Посольство России в Дании пообещало соразмерный ответ на миссию НАТО в Арктике

Реакция России на операцию НАТО «Арктический часовой» будет соразмерна решениям альянса. Об этом сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ в Дании.

«Странам альянса еще предстоит определить под руководством стратегического командования ОВС НАТО в Норфолке конкретные мероприятия операции "Арктический часовой" и выделить необходимые для них военные потенциалы»,— заявили в дипмиссии.

11 февраля НАТО объявило о запуске постоянной миссии «Арктический часовой», направленной на усиление присутствия в Арктике, в том числе в районе Гренландии. Командующий Европейским командованием США генерал Алексус Гринкевич сообщил, что инициатива позволит задействовать возможности альянса для обеспечения безопасности региона.

Представители европейских государств альянса заявили, что воспринимают серьезно высказывания президента США Дональда Трампа об угрозах Гренландии со стороны России и Китая.