НАТО направит десятки тысяч военных на миссию «Арктический часовой»

НАТО направит десятки тысяч военных и десятки кораблей для участия в учениях в рамках миссии «Арктический часовой» (Arctic Sentry). Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на брифинге.

Сегодня НАТО объявило о запуске постоянной миссии «Арктический часовой», которая займется координацией расширенного военного присутствия стран альянса в регионе. Командующий Европейским командованием США генерал Алексус Гринкевич отметил, что инициатива позволит задействовать потенциал НАТО для обеспечения безопасности в Арктике.

Представители европейских стран альянса подчеркивают, что воспринимают всерьез заявления президента США Дональда Трампа об угрозах острову со стороны России и Китая. В Москве предупредили, что считают действия НАТО провокацией и не оставят активность альянса в северных широтах без ответа.

