Канадцы со счетом 5:0 разгромили чехов на олимпийском хоккейном турнире

Сборная Канады по хоккею со счетом 5:0 победила команду Чехии на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Заброшенными шайбами отметились Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»), Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Нейтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») и Ник Сузуки («Монреаль Канадиенс»). Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс» отметился тремя результативными передачами. Вратарь Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз») отразил 26 бросков.

Ранее в четверг прошел матч двух других команд группы A. В нем швейцарцы обыграли французов — 4:0. Позднее 12 февраля состоятся встречи Германия—Дания и Латвия—США.

Арнольд Кабанов