В Пятигорске из-за проблем с водоснабжением отменены занятия в школах

Из-за порыва на магистральном водоводе в Пятигорске 13 февраля отменяются занятия для учащихся школ №№7, 24 и 28. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

В остальных школах города обучение пройдет только для второй смены, а детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в Пятигорске продолжают ликвидировать последствия порыва на магистральном водоводе (участок от главной насосной станции Кубанского водопровода). Коммунальная авария оставила без водоснабжения четыре района города-курорта.