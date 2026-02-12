Коммунальная авария оставила без воды четыре района Пятигорска

В Пятигорске продолжают ликвидировать последствия порыва на магистральном водоводе (участок от главной насосной станции Кубанского водопровода). Коммунальная авария оставила без водоснабжения четыре района города, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Водоснабжение ограничили в поселках Энергетик, Средний Подкумок, Нижнеподкумский и станице Константиновской. В других районах Пятигорска вода идет с пониженным давлением.

Закончить работы планируется к 18:00.

Мария Хоперская