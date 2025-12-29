Доход для благородной цели

В 2025 году стало ясно, что власти намерены продолжать донастройку неналоговых платежей для пополнения дефицитного бюджета, введя в том числе новые правила расчета утильсбора на автомобили. Фактически с декабря был резко повышен платеж на электромобили, гибриды и машины с мощными моторами, а также частично отменены льготы на импорт для физлиц. И хотя механизм продолжает подвергаться критике, судя по всему, его существование и версии будут зависеть прежде всего от потребностей бюджета.

Корреспондент отдела бизнеса Наталия Мирошниченко

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Казалось бы, на начало 2025 года вопрос с утилизационным сбором, точнее его индексацией, был решен и развитие событий предсказуемо до 2030 года в соответствии с утвержденной правительством шкалой. Но без потрясений для рынка все равно не обошлось. В условиях дефицита бюджета власти продолжают искать, чем еще можно пополнить казну.

Утильсбор — ключевой квазиналог автопрома — вновь был скорректирован, но на этот раз не через повышение ставок, а в части изменения правил расчета. Так, с 1 декабря 2025 года на его размер кроме объема и года выпуска машины стала влиять и мощность: по сути, платеж резко вырос на электромобили, гибриды и машины с турбомоторами. Отменены и льготные ставки для физлиц на машины с двигателем мощностью свыше 160 л. с.

Изменения потребовали вмешательства правительства. Если изначально новые правила должны были заработать в ноябре, то уже после их анонсирования первый вице-премьер Денис Мантуров решил сдвинуть сроки на месяц. Как отмечали тогда в его секретариате, многие сделки по оплате иномарок, которые подпадают под действие льготного коэффициента по прежним правилам, были заключены после публикации проекта, несмотря на то что о предполагаемых сроках вступления постановления в силу было объявлено заранее. При этом ажиотажный спрос повлиял на загрузку пограничных пропускных пунктов — сформировались очереди, из-за которых срок доставки автомобиля мог увеличиться на несколько недель.

Потребители, разумеется, отреагировали негативно. В ходе общественного обсуждения проект документа получил более 100 тыс. отрицательных отзывов. Народное возмущение в этот раз стало настолько заметным, что даже главный лоббист индексации утильсбора в 2024 году — АвтоВАЗ — поспешил исключить свою причастность к текущим изменениям: машины с мотором выше 160 л. с. на заводе не делают. «А зачем?» — фраза, ставшая крылатой после интервью с топ-менеджером концерна.

У критиков утильсбора есть несколько регулярно звучащих аргументов. Во-первых, по их словам, утильсбор лишь так называется, но никакой утилизации старых машин не способствует. Во-вторых, существует непрозрачная система компенсации утилизационного сбора за локализацию в России, так называемые промышленные субсидии, объем которых зависит от степени локализации в соответствии с принятыми по специнвестконтрактам обязательствами. Власти не раскрывают, какие субсидии получают модели Lada и собираемые в РФ китайские машины, что вынуждает рынок гадать и строить свои теории.

Точки над i расставил президент РФ Владимир Путин в «Итогах года»: нововведение — «попытка Министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели — технологического развития». Это, пояснял президент, косвенно поддерживает и отечественный автопром.

Впрочем, по-видимому, вклад утильсбора в развитие автомобильной отрасли тоже косвенный: лишь небольшая часть собранных денег идет на программы поддержки спроса на российские машины. Куда направляются остальные средства, официально не раскрывается.

Президент надеется, что такая мера, как утильсбор, не будет вечной и выбор автомобилей у граждан «все-таки будет восстанавливаться, будет более широким». Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Тем более что с бюджетным дефицитом нам еще предстоит жить какое-то время.

