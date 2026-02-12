Ставки по автокредитам на новые машины в декабре выросли почти до 14%

Средневзвешенная ставка по автокредитам сроком более трех лет в декабре 2025 года достигла 17,2% годовых — максимума с июня, сообщил ЦБ. При этом ставки на новые автомобили выросли до 13,8%, прибавив за два месяца 0,8 п.п., подсчитало ОКБ.

Эксперты связывают рост с исчерпанием бюджетов на субсидирование у китайских автопроизводителей. «К концу года бюджеты у многих компаний оказались исчерпаны»,— поясняет начальник управления развития автокредитования ОТП-банка Андрей Залиш. Во втором полугодии программы субсидирования сократили Geely, Changan и Soueast.

В декабре резко выросла и полная стоимость кредита (ПСК) на новые авто — на 4 п.п., до 18,8% годовых. Это максимум с мая 2025 года. Эксперты объясняют это удлинением сроков кредитования (до шести лет). «Увеличение срока позволяет в моменте снизить нагрузку на заемщика, но итоговая переплата по ссуде будет больше»,— отмечает директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сезонное ралли».