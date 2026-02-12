Обжалованию подлежит

Дело бывшего гендиректора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина поступило в Третий апелляционный суд общей юрисдикции. Ранее господина Юркина приговорили к полутора годам в колонии-поселении за разглашение государственной тайны. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, арестованный глава предприятия вину не признал.



Евгения Юркина признали виновным в том, что он направил несекретной почтой в минЖКХ Ростовской области документы, в которых содержались сведения о критически важной инфраструктуре

В Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) поступило дело бывшего генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина, осужденного за разглашение сведений, составляющих государственную тайну (ч.1 ст. 283 УК РФ). Фигуранта приговорили к одному году шести месяцам колонии-поселения.

Поскольку дело связано с гостайной и слушается в закрытом режиме, информация о нем в картотеке суда скрыта. Однако факт поступления материалов подтвердили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда. «Первое заседание назначено на 5 марта»,— добавил представитель суда.

В ноябре 2025 года Ростовский областной суд признал Евгения Юркина виновным в том, что он направил несекретной почтой в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства региона комплект документов, в котором содержались сведения о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. Такая информация относится к составляющей государственную тайну.

«Все, кто участвовал в процессе передачи и доставки корреспонденции, имели возможность ознакомиться со сведениями. То есть, информация стала известна людям, не имеющим допуска к государственной тайне»,— пояснял «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. По его данным, Евгений Юркин не признал вину.

О задержании Евгения Юркина стало известно 24 июня 2025 года. Через два дня объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил директора «Ростовводоканала» под стражу.

Евгений Юркин возглавил «Ростовводоканал» в сентябре 2023 года. Предыдущего директора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева в 2022 году обвинили в превышении полномочий. Его предшественника — Дмитрия Кубрака — в том же году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по статье о мошенничестве.

Согласно данным сайта «Федресурс», 6 февраля 2026 года Евгения Юркина на посту гендиректора ростовского водоканала сменила Ирина Радушева.

Частая смена директоров компании происходит на фоне потенциальной смены собственников. Контрольный пакет «Ростовводоканала» (74,85%) принадлежит АО «Евразийский», остальные 25,15% — муниципалитету Ростова-на-Дону. Продажа контрольного пакета предприятия была анонсирована в 2020 году после признания владельца компании АО «Евразийский» Станислава Светлицкого виновным в хищении 7,6 млрд руб. у банков «Народный кредит» и «АМБ».

Росимущество планировало провести аукцион осенью 2022 года, оценив акции в 1,2 млрд руб. Однако торги не состоялись, поскольку Чертановский районный суд Москвы временно запретил их проведение. Как следует из материалов суда, решение о приостановке торгов было принято по требованию Станислава Светлицкого. Он заявил иск о несогласии с оценкой акций.

Кристина Федичкина