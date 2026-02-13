В России за год заблокировали более 18 млн сим-карт

В 2025 году операторы связи по запросу Роскомнадзора заблокировали 18,45 млн сим-карт — на 76% больше, чем годом ранее. Основными причинами стали использование недостоверных данных абонентов, отсутствие сведений в Единой биометрической системе у иностранцев и превышение лимита по количеству номеров на одного человека.

С этого года россияне могут оформлять не более 20 сим-карт, иностранцы — не более 10. Меры направлены на борьбу с «серыми» сим-картами, не привязанными к актуальным данным. В отрасли отмечают, что рост блокировок связан с ужесточением законодательства и масштабной проверкой абонентских баз. По оценкам аналитиков, в 2026 году динамика может снизиться: после первичной очистки блокировки станут более точечными.

Эксперты считают, что борьба с нелегальными сим-картами ускоряет трансформацию телеком-рынка. Операторы все чаще делают ставку не на наращивание числа абонентов, а на рост дохода на одного клиента и развитие цифровых сервисов. При этом усиление контроля может приводить к дополнительной нагрузке на добросовестных пользователей из-за процедур верификации и возможных технических сбоев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Абоненты в бане»