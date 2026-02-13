Etam вам не тут

У покидающего российский рынок бренда нижнего белья Etam сменился гендиректор. Им стал Дмитрий Богданов, в разное время управлявший местными подразделениями более десятка французских компаний. Такое решение собственников бизнеса, скорее всего, связано со сворачиванием офлайн-торговли в России. Однако, по данным “Ъ”, вскоре бренд может выйти на один из крупных российских маркетплейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Etam Фото: Пресс-служба Etam

У компании «Этам Рус», управляющей в России французским брендом нижнего белья и домашней одежды Etam, в начале февраля 2026 года сменился гендиректор — им стал Дмитрий Богданов, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Он возглавлял эту компанию в 2016–2017 годах. Дмитрий Богданов сменил в должности Светлану Павлову, руководившую «Этам Рус» с 2019 года. Связаться с господами Богдановым и Павловой не удалось. В штаб-квартире Etam в Париже на запрос “Ъ” не ответили.

Дмитрий Богданов, согласно СПАРК, в разные годы занимал руководящие должности в двух десятках компаний из разных сфер, большинство которых — российские подразделения французских фирм. Например, в 2017 году господин Богданов был гендиректором в ООО «Сислей косметикс», в 2017–2019 годах возглавлял «Агрохим Решения» (бывшее ООО «Ипакэм», российское юрлицо производителя тары Ipackchem). Сейчас помимо «Этам Рус» он руководит ООО «СМБ Лайф Сайенс» — подразделением французской агрохимической группы SBM, а также ООО «Жакади», управляющей в РФ французским брендом детской одежды Jakadi.

Etam вышел на российский рынок в 2003 году. Российское подразделение бренда насчитывало несколько десятков магазинов в разных городах. Летом 2025 года СМИ заметили, что сайт российского интернет-магазина Etam перестал работать, а офлайн-магазины распродавали остатки и готовились к закрытию. На рынке отмечали, что это никак не было связано с геополитическими событиями, на решение об уходе повлияли скорее неудовлетворительные финансовые показатели. Сейчас, согласно данным картографических сервисов, работающих магазинов Etam в России не осталось.

ООО «Этам Рус» зарегистрировано в 2016 году. Через бельгийскую компанию Investint принадлежит французской Etam Developpement. По итогам 2024 года выручка «Этам Рус» снизилась на 12,6%, до 942,4 млн руб., чистый убыток составил 125,3 млн руб.

Однако, несмотря на закрытие физических точек продаж, Etam, вероятно, планирует остаться на российском рынке в онлайне. Сейчас компания ведет переговоры по выходу на один из крупных российских маркетплейсов, сообщила “Ъ” основатель агентства бизнес-консалтинга Kloto, эксперт альянса Beinopen Екатерина Куштримович.

После февраля 2022 года Россию покинули многие крупные зарубежные одежные ритейлеры, но брендов нижнего белья среди них было немного. Ушли, например, Victoria’s Secret, Triumph и Oysho. Продолжают работу бренды итальянских Calzedonia Group (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri) и Incanto, австрийский Wolford, французский Lise Charmel, британский Agent Provocateur. Некоторым из них российский рынок приносит значительную долю продаж, в частности, для люксового Agent Provocateur это около 30% (см. “Ъ” от 6 февраля).

Но для Etam российский рынок никогда не был ключевым, отмечает гендиректор инвесткомпании Atomic Capital Александр Зайцев. Если глобальная сеть Etam Groupe насчитывает почти 1,4 тыс. магазинов в 57 странах мира, то в России и в лучшие годы было всего несколько десятков торговых точек. Так что смена руководителя в «Этам Рус» на текущем этапе выглядит как управленческое решение в условиях фактического сворачивания бизнеса, считает господин Зайцев. Новый руководитель может упорядочить завершающие процессы, например расчеты с контрагентами, говорит он.

При этом интерес к бренду у российских потребителей остается. Согласно данным сервиса CDEK.Shopping, по итогам 2025 года продажи Etam на платформе выросли на 37% год к году. Средний чек составил 6,3 тыс. руб.— это несколько ниже среднего по сегменту у CDEK.Shopping (9,4 тыс. руб.).

Виктория Колганова, Дарья Андрианова