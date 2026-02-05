Агент под прикрытием
У Agent Provocateur в России новый владелец
Предпринимательница Айсель Трудель, занимающаяся в том числе продажей люксовых товаров, вернула долю в компании «Меркурий», управляющей бутиками британского бренда Agent Provocateur в России, своей подруге детства Эке Матуа. Госпожа Матуа в этом бизнесе давно: она, например, занималась дистрибуцией одежды с супругой экс-банкира Микаила Шишханова Светланой. С учетом того, что бизнес «Меркурия» в последние несколько лет рос на 20%, эксперты оценивают компанию в 1,5 млрд руб.
Фото: Toby Melville / Reuters
Айсель Трудель 29 января 2026 года вышла из состава учредителей ООО «Меркурий», управляющего в РФ бутиками британской сети магазинов нижнего белья Agent Provocateur, обнаружил «Ъ» в базе СПАРК. Новым владельцем 100% долей стала Эка Матуа, которая называла госпожу Трудель своей подругой детства. Айсель Трудель, Эка Матуа и Agent Provocateur на запросы «Ъ» не ответили.
Инвестбанкир Илья Шумов оценивает стоимость 100% в ООО «Меркурий» в 1,5 млрд руб. Последние несколько лет бизнес компании рос на 20% в год, замечает он. Эксперт не исключает, что средства могли потребоваться на развитие других проектов госпожи Трудель.
У Agent Provocateur девять магазинов в Москве и по одному в Петербурге, Сочи и Ростове-на-Дону. ООО «Меркурий» создано в 2014 году. Эка Матуа первоначально была бенефициаром компании, но в 2016 году она перешла к Айсель Трудель. Выручка ООО «Меркурий» в 2024 году выросла на 23,5% год к году, до 1,3 млрд руб., чистая прибыль — на 26%, до 224 млн руб.
Айсель Трудель помимо интересов на рынке ритейла участвует в девелоперских проектах. Она владеет 30% в ООО «Специализированный застройщик "Грани"», реализующем проект жилого комплекса Pave на месте бывшего хлебозавода во 2-м Павелецком проезде в центре Москвы. Также у госпожи Трудель есть доли в проекте офисного комплекса на улице Алексея Свиридова на западе столицы и в проекте элитного жилого комплекса в Нижнем Кисловском переулке.
В 2025 году предпринимательница получила долю в компании-балансодержателе 11,7 га на Рублевском шоссе в Москве, став партнером Дмитрия Черемухина, который в 2019 году был членом совета директоров одного из предприятий, входящего в госкорпорацию «Ростех».Эка Матуа — партнер Светланы Шишхановой, жены экс-владельца Бинбанка Микаила Шишханова, который приходится племянником миллиардеру Михаилу Гуцериеву. Они в 2013 году основали компанию Smile World, занимавшуюся эксклюзивной дистрибуцией брендов Caramel, Pom d’Api и Nicole Benisti в Россию. В 2020 году ООО «Смайл Ворлд» было ликвидировано, указано в СПАРК.
Сейчас госпожа Матуа помимо прочего выступает гендиректором ООО «Экма групп», занятого в ресторанном бизнесе.
Британский бренд Agent Provocateur основан в 1994 году Джозефом Корром, сыном модельера Вивьен Вествуд, и его бывшей женой Сереной Риз. Принадлежит британской Frasers Group plc, которая владеет в том числе онлайн-ритейлером ASOS. Магазины бренда есть в более чем 20 странах. Agent
Provocateur — одна из немногих люксовых марок, сохранивших присутствие в России после начала российско-украинского военного конфликта в 2022 году.
Эксперты оценивают долю российского рынка у Agent Provocateur примерно в 30%, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
После февраля 2022 года на российском рынке остались многие продавцы нижнего белья, в том числе Intimissimi, Tezenis, Wolford, Lise Charmel, напоминает госпожа Лебсак-Клейманс. Это может быть связано в том числе с тем, что закупочная стоимость белья обычно не превышает установленного западными санкциями лимита в €300 за единицу товара.