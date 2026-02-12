Потребление газетной бумаги в России упало почти на 18% в 2025 году

Потребление газетной бумаги на российском рынке в 2025 году снизилось на 17,8% год к году, до 145 тыс. тонн, рассказал "Ъ" руководитель направления рыночных исследований и аналитики «Тайга Групп» (включает Кондопожский ЦБК) Антон Потапов. По его словам, темпы падения спроса в России оказались выше, чем в европейских странах и на североамериканском континенте. Экспорт газетной бумаги из РФ сократился на 13,3%, до 705 тыс. тонн. Объемы пришлись преимущественно на три страны: Индию, Китай и Турцию.

«Общий тренд связан с глобальной тенденцией сокращения использования бумаги как информационного носителя. Многие новостные издания полностью переходят в электронный формат. Реклама также все реже размещается в печатных изданиях в пользу продвижения в интернете. Таким образом, спрос на газету неизбежно и стремительно падает»,— отмечают эксперты. По данным коммерческого директора типографии АО «Прайм Принт Москва» Андрея Малахова, с 2012 года тиражи печатных СМИ в России упали более чем в три раза, с 2016 года — более чем в два раза, до 2,9 млн экземпляров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газета стерпит»