Задержан замгубернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что задержан его заместитель Андрей Фалейчик. Следственные действия связаны с его предыдущим местом работы — главой Копейского городского округа, уточнил губернатор.

Господин Текслер выразил уверенность, что «следствие объективно разберется». Он пообещал, что администрация Копейска окажет следственным органам содействие. «Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания»,— написал губернатор в Telegram.

Андрей Фалейчик в 2018–2019 годы работал замминистра, начальником управления Минстроя Челябинской области. 5 февраля 2019-го назначен замглавы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам. 14 июня того же года был избран главой округа. 10 апреля 2024 года господина Фалейчика назначили замгубернатора Челябинской области, сообщается на его сайте.