Задержанного замгубернатора Челябинской области доставят в Москву

Задержанного по подозрению в получении взятки замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика доставят в Москву. Там его планируют арестовать, сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Фалейчик

Фото: Из личного архива Андрея Фалейчика Андрей Фалейчик

Фото: Из личного архива Андрея Фалейчика

Против господина Фалейчика возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам главы региона Алексея Текслера, следственные действия в отношении заместителя связаны с его прошлым местом работы. С 2019 по 2024 год Андрей Фалейчик возглавлял Копейский городской округ.

Собеседник РБК уточнил, что чиновник был задержан из-за взятки от директора организации детского отдыха ООО «Юность» М.Е. Блейзера. Андрей Фалейчик, рассказал источник, получил деньги за защиту интересов предпринимателя при передаче имущества «Юности» в долгосрочную аренду. По версии следствия, господин Фалейчик систематически получал взятки, еще будучи главой Копейского городского округа, и продолжил это делать в должности высокопоставленного чиновника региона.