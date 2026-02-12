Вору в законе Олегу Медведеву утвердили пожизненный срок

Верховный суд РФ оставил в силе приговор, вынесенный вору в законе Олегу Медведеву (Шишкан, Олег Раменский). Его осудили за убийства и занятие высшего положения в преступной иерархии.

Участники преступного сообщества Олега Медведева (Шишкан, Олег Раменский)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Участники преступного сообщества Олега Медведева (Шишкан, Олег Раменский)

В июне 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Олега Медведева к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Дело рассматривалось в закрытом режиме. В начале 2025 года Апелляционный военный суд утвердил приговор. “Ъ” сообщал подробности апелляционного рассмотрения дела участников преступного сообщества Шишкана. Незначительно изменив приговор лишь двум из 18 фигурантов, вышестоящая инстанция отклонила не только жалобы большинства осужденных, но и апелляционное представление Генпрокуратуры. Ведомство требовало конфисковать в доход государства собственность криминального авторитета и его сообщников.

Ефим Брянцев