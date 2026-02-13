Сегодня исполняется 55 лет президенту ООО «Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш» Константину Бабкину

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Бабкин

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев:

— Уважаемый Константин Анатольевич! Искренне поздравляю Вас с юбилеем! Хотел бы выразить Вам свою признательность за ту высокую степень вовлеченности, с которой Вы подходите к вопросам достижения технического и технологического суверенитета российского агропромышленного комплекса. Ваши глубокие знания отрасли, умение видеть перспективу и, что особенно ценно, способность доводить сложные задачи до практического воплощения — все это создает прочную основу для устойчивого развития сельскохозяйственного машиностроения в России. Сегодня «Ростсельмаш» не только уверенно удерживает лидерские позиции по выпуску сельхозмашин, но и успешно развивает компетенции в области производства компонентов и строительно-дорожной техники. Хочу также отметить Вашу деятельность как члена бюро Союза машиностроителей России, направленную на достижение наших общих стратегических задач во благо России. Желаю Вам новых достижений, неиссякаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне и неизменной поддержки единомышленников. Пусть здоровье остается надежным тылом, а каждое начинание находит достойное воплощение!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»