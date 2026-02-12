Сбербанк взыскал с воронежского продавца масличных 47 млн рублей долга

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск Сбербанка к местному ООО «Еврохолдинг» Татьяны Федорковой о взыскании 46,6 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная часть решения еще не опубликована.

Сбербанк инициировал разбирательство в конце ноября, в начале декабря иск приняли к производству.

До этого стороны не встречались в суде. Согласно картотеке арбитражных судов, в середине января Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к компании о расторжении кредитного соглашения и взыскании 354,8 тыс. руб. В эту сумму оценены просроченный долг и проценты.

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежский арбитраж принял к производству заявления Сбербанка и Т-банка об установлении требований к местной обанкротившейся структуре ГК CBS Ильи Чурина — ООО «Сибиэс апстрим». Общая сумма претензий составляет 667,4 млн руб.

