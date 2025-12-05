Сбербанк потребовал взыскать с воронежского продавца масличных 47 млн рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступило исковое заявление Сбербанка к местной компании ООО «Еврохолдинг». Сумма требований составляет 46,6 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявление принято к производству, судебное заседание состоится 23 декабря. Уточняется, что Сбербанк хочет взыскать с компании задолженность, причины ее возникновения не называются.

Ранее стороны не встречались в суде. Согласно картотеке арбитражных судов, в середине ноября в Арбитражный суд Москвы к компании также поступил иск ВТБ о расторжении кредитного соглашения и взыскании 354,8 тыс. руб. Дело рассмотрят в порядке упрощенного производства.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Еврохолдинг» зарегистрировано в январе 2008 года в Воронеже. Основной вид деятельности — торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами. Директором и единственным учредителем является Татьяна Федоркова. За 2024 год компания выручила 38 млн руб., убыток составил 3,7 млн руб.

В конце октября стало известно, что Сбербанк хочет обанкротить в Воронеже основное юрлицо ГК CBS Commodities. Объем требований банка к структурам агрохолдинга составляет как минимум 394 млн руб.

Кабира Гасанова