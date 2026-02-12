На Дону приговор по делу о смерти человека из-за упавшего дерева оставлен в силе

Четвертый кассационный суд отклонил жалобу бывшего главы администрации Кировского сельского поселения Ростовской области Александр Евтушенко по делу о халатности, приведшей к гибели местной жительницы во время падения сухого дерева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в августе 2022 года в х. Самарском. Судом первой инстанции установлено, что экс-глава сельского поселения не предпринял необходимых мер для оценки состояния зеленых насаждений и не организовал уборку аварийно-опасных деревьев, что повлекло за собой смерть человека.

На основании представленных доказательств Евтушенко признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность». Суд назначил ему полтора года условно и обязал выплатить семье погибшей 1 млн руб. компенсации морального вреда.

Приговор первой инстанции оставлен без изменений.

Наталья Белоштейн