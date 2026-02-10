С 20 февраля в Можге повысят стоимость проезда в автобусе до 50 рублей

С 20 февраля в Можге стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 40–45 руб. (при оплате безналичными и наличными средствами соответственно) до 50 руб. Цена на льготные билеты при этом остается прежней. Об этом сообщила пресс-служба администрации Можги.

«Это решение далось перевозчику нелегко, но оно позволит сохранить маршрутную сеть и качество услуг»,— говорится в сообщении. Перевозчик ИП Кузнецов обслуживает семь нерегулируемых маршрутов, включая «убыточные, но жизненно важные».

Повышение цен на билет перевозчик объясняет увеличением расходов на топливо, запчасти, электроэнергию и другие необходимые технические вопросы. «Главное, что автобусные маршруты в Можге будут сохранены и наши жители смогут и дальше пользоваться ежедневно услугами действующего перевозчика»,— добавили в муниципалитете.

С 1 февраля в Воткинске до 50 руб. также были увеличены цены на проезд по ряду нерегулируемых автобусных маршрутов. Проезд на регулируемых маршрутах так и остается с ценником 35 руб.

Владислав Галичанин