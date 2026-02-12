Два человека пострадали при столкновении кораблей ВМФ США

Военный корабль и судно снабжения ВМС США столкнулись во время дозаправки 11 февраля. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя Южного командования США полковника Эммануэля Ортиса. В результате происшествия два человека пострадали.

Инцидент произошел между ракетным эсминцем класса «Арли Берк» USS Truxtun и быстроходным кораблем боевого обеспечения класса «Снайплай» USNS Supply. В зону ответственности Южного командования входят Центральная и Южная Америка, а также Карибский бассейн. Точное место происшествия не сообщается.

По словам собеседника издания, в результате столкновения два человека получили незначительные травмы и сейчас находятся в стабильном состоянии. Оба судна, как сообщается, могут безопасно продолжать плавание. Ведомство начало расследование инцидента.