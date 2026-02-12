Оператор воронежских парковок не смог отменить взыскание 2,6 млн в пользу мэрии

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о взыскании с белгородского ООО «Городские парковки» (входит в «Росатом») 2,6 млн руб. в пользу администрации Воронежа за ненадлежащее обслуживание парковочных мест. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Компания подала апелляционную жалобу, чтобы снизить размер выплаты до 100 тыс. руб. В ней ООО «Городские парковки» заявило, что администрация Воронежа не направляла письменные требования об устранении недостатков в содержании парковочных мест.

Мэрия подала иск в Арбитражный суд Воронежской области в октябре 2024 года. Администрация требовала с «Городских парковок» возместить неустойку за нарушение условий концессионного соглашения по созданию и эксплуатации системы управления платными городскими парковками. Согласно решению суда, компания не обеспечила монтаж семи камер для фиксации оплаты парковки и надлежащую уборку снега на парковочных местах. На части территории платного парковочного пространства не нанесена разметка. Помимо этого, субподрядчик организации, воронежское ООО «СК-Баев» Сергея Баева, экскаватором повредил дорожное покрытие при удалении наледи на парковочных местах.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Городские парковки» зарегистрировано в июле 2013 года в Белгороде для ведения деятельности стоянок для транспортных средств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. До конца 2022 года компания принадлежала Федору Жерновому, после чего 75% долей выкупила структура госкорпорации «Росатом». Гендиректором является Алина Воскобойникова. Выручка компании за 2024 год составила 284 млн руб., убыток — 8,7 млн. ООО «Городские парковки» выступает оператором платного парковочного пространства в Белгороде и Воронеже, а также обслуживает парковки в Курске по контракту.

С декабря 2017-го по июль 2025-го мэрия Воронежа оштрафовала «Городские парковки» на 19,9 млн руб.

Кабира Гасанова