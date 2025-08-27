Мэрия Воронежа взыскала с оператора парковок 2,6 млн руб. неустойки

Арбитражный суд Воронежской области принял решение взыскать с ООО «Городские парковки» (входит в «Росатом») — оператора 5,6 тыс. платных паркомест в Воронеже — 2,6 млн руб. в пользу города. Иск был подан мэрией в октябре 2024 года. Об этом стало известно из документов суда.

Мотивировочная часть решения пока не опубликована, но, судя по данным, которые «Ъ-Черноземье» ранее предоставляли в мэрии, 2,6 млн руб. — сумма задолженности, которая приходится на санкции, наложенные в 2024 году. К концу июля 2025 года администрацией было начислено еще 288,6 тыс. руб. неустойки.

Всего с декабря 2017 года, когда было заключено концессионное соглашение, сумма штрафов, наложенных на ООО «Городские парковки», составила 19,9 млн руб.

В начале июля контрольно-счетная палата Воронежа сообщала о нарушениях условий документа и федерального закона «О концессионных соглашениях».

По данным контролирующего органа, концессионер своевременно не обновлял разметку парковочных мест и недостаточно хорошо их убирал. Не был утвержден реестр парковок общего пользования, из 20 паркоматов четыре не работали, 78% парковочного пространства не было охвачено видеонаблюдением.

Руководителю управления транспорта Михаилу Шацких и исполняющему обязанности главы управления дорожного хозяйства мэрии Ивану Селиверстову КСП рекомендовала провести инвентаризацию парковочных мест, разметки, дорожных знаков, информационных табличек.

При этом, по мнению КСП, управление транспорта должно было предъявить ООО «Городские парковки» требование об оплате неустойки, а также разработать и утвердить порядок учета мнения собственников многоквартирных домов, рядом с которыми расположены парковки.

«Разработка соответствующего нормативно-правового акта запланирована, вопрос находится на стадии проработки»,— сообщали в «Ъ-Черноземье» в мэрии.

ООО «Городские парковки» — оператор платного парковочного пространства в Белгороде и Воронеже. Также у него есть контракт на сервисное и техническое обслуживание парковок в Курске. Сначала компания принадлежала Федору Жерновому, в конце 2022 года долю в 75% купила структура госкорпорации «Росатом».

В середине 2024 года депутаты Воронежской городской думы предлагали расторгнуть концессионное соглашение.

Юрий Голубь