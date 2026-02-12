В Госдуме допустили блокировку Google в России

Роскомнадзор может заблокировать Google после возвращения компании в Россию. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«На мой взгляд, это вполне технически реализуемо. Не уверен, что это в моменте нужно. Я думаю, что Роскомнадзор принял решение все-таки дождаться того счастливого момента, когда Google вернется в Россию, и взыскать с него деньги»,— сказал господин Свинцов.

В мае прошлого года сообщалось, что долг Google перед российскими телеканалами достиг 91,5 квинтиллиона руб. Речь идет о неустойке, которую компания должна выплатить телевещателям за блокировку их каналов на YouTube.