FESCO прокомментировала задержание замглавы группы Иванова

Транспортная группа FESCO оказывает содействие правоохранительным органам после задержания вице-президента группы Бориса Иванова. Об этом сообщила пресс-служба FESCO. Господина Иванова задержали вместе с бывшим председателем совета директоров Андреем Севериловым.

«Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме»,— следует из сообщения прессс-службы.

Как стало известно «Ъ», господа Северилов и Иванов задержаны по делу об особо крупной растрате. Мещанский районный суд Москвы получил ходатайства об их аресте. Анрдей Северилов занимал пост председателя совета директоров Fesco с ноября 2020 года, в 2024-м он вышел из состава совета.