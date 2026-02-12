Турпоток в Воронежскую область превысил 1 млн человек по итогам 2025 года

Свыше 1 млн гостей посетило Воронежскую область в 2025 году, что позволило региону войти в число лидеров национального туристического рейтинга. Информацию сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на данные, оглашенные на встрече губернатора Александр Гусев и генерального директора корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Красноперовым.

При поддержке корпорации в регионе реализуется два инвестпроекта по строительству отелей. В городе-спутнике Солнечном появится гостиничный комплекс категории «три звезды» на 151 номер с рестораном, конференц-залом и парком «Русское гнездо». Завершение строительства запланировано на 2027 год, объект сможет принимать до 33 тыс. человек в год. Построить комплекс планирует группа компаний Хамина, который инвестирует в проект 700 млн руб. (еще 1 млрд инвестирует «Туризм.РФ», а 500 млн предоставит Сбербанк в рамках кредита).

Также продолжается реализация проекта «Ямань Spa Resort» (реализует ООО «Ямань Резорт») у села Емань Рамонского района Воронежской области за 8,6 млрд руб. Здесь планируется построить 400 номеров категории 4 звезды, спа-центр с бассейнами и культурно-развлекательную инфраструктуру. После ввода объекта в эксплуатацию он сможет принимать до 125 тыс. гостей ежегодно, будет создано 250 рабочих мест.

В конце прошлого года «Ъ-Черноземье» стало известно, что правительство РФ в 2026 году планирует выделить Воронежской области 302,2 млн руб. на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров.

Ульяна Ларионова