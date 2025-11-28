Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
312 млн планируют вложить в инфраструктуру для воронежского туризма в 2026 году

Правительство РФ в 2026 году планирует выделить Воронежской области 302,2 млн руб. на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Проект туристического комплекса «Ямань Spa Resort» под Воронежем, который стал одним из получателей федеральных субсидий

Фото: Правительство Воронежской области

Сам регион направит на эти же цели еще 9,4 млн руб. из областного бюджета, таким образом, всего финансирование «мероприятий по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры в целях создания туристских кластеров» в Воронежской области в будущем году составит 311,6 млн руб. Ожидается, что эти параметры будут закреплены в региональном бюджете-2026 и федеральном бюджете на этот же период (оба сейчас находятся на рассмотрении).

В 2025 году Воронежская область уже получила на эти же цели 260,2 млн руб. федеральных средств, сообщали ранее в правительстве РФ. По данным «Ъ-Черноземье», основная часть предназначается на инфраструктуру строящегося курортного комплекса «Ямань SPA Resort» в Кривоборье Рамонского района. Мероприятия в регионе реализуются в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», с 1 января в Воронеже начнут взимать туристический налог — 2% от стоимости жилья, но не менее 100 руб. в сутки с человека.

Кабира Гасанова