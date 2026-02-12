На Кубани число зарегистрированных товарных знаков выросло на 22% в 2025 году

Предпринимателям Краснодарского края в 2025 году выдали свыше 3,8 тыс. свидетельств о регистрации исключительных прав на товарные знаки — на 700 больше, чем годом ранее (+22%). Одновременно количество заявок на новые бренды за этот период снизилось с 5,9 тыс. до 5,6 тыс. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила пресс-служба Роспатента

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным (анализ статистики планируется завершить к концу марта), количество заявок на изобретения в регионе выросло с 646 в 2024 году до 681 в 2025-м. По этому показателю Краснодарский край занял пятое место в России. Заявки на промышленные образцы также увеличились со 144 до 223.

Число заявок на полезные модели незначительно сократилось (с 222 до 202), однако край поднялся на восьмое место в общероссийском рейтинге по данному показателю. Выдача патентов на полезные модели выросла со 143 до 165.

В регионе выдали 480 патентов на изобретения против 545 в предыдущем году и 106 патентов на промышленные образцы вместо 86.

«В 2024 году пищевая химия, медицинские технологии и создание специальных машин были самыми популярными сферами деятельности кубанских изобретателей, что соответствует потребностям мощного агропромышленного комплекса края. Анализ статистики по классам МПК (патенты) и МКТУ (товарные знаки) для отдельных регионов за 2025 год еще ведется»,— рассказали в ведомстве.

Кубанский государственный аграрный университет имени Трубилина и Кубанский государственный технологический университет несколько лет входят в топ-10 заявителей-резидентов по инновациям в России. В 2025 году КубГАУ подал 164 заявки на изобретения и полезные модели, заняв второе место по изобретениям в стране. КубГТУ подал 118 заявок, заняв четвертое место.

В рейтинге регионов России по научно-техническому развитию за 2024 год Краснодарский край занял 42-е место.

Тат Гаспарян