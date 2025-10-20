Краснодарский край сохранил позицию в рейтинге научного развития регионов

Краснодарский край занял 42-е место в рейтинге регионов России по научно-техническому развитию за 2024 год. Позиция региона по сравнению с 2023 годом осталась прежней, Кубань набрала 34,09 балла, говорится в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации «Сириуса» Фото: пресс-служба администрации «Сириуса»

Лидером рейтинга, как и год назад, стала Москва с результатом 81,82 балла. Второе место по итогам 2024 года заняла Республика Татарстан (70,56 балла), третье — Санкт-Петербург (70,11 балла).

Крым расположился на 54-м месте с показателем в 29,86 балла. Регион также сохранил позицию по сравнению с 2023-м годом.

Кроме того, Адыгея находится на 69-й строчке с показателем в 20,7 балла. Еще годом ранее республика занимала 71-е место.

Рейтинг составляет Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата и Роспатента. При его формировании используется 19 показателей, объединенных в четыре группы: человеческие ресурсы, материально-техническая база, эффективность научно-технологической деятельности и масштаб научно-технологической деятельности. Максимальная оценка составляет 100 баллов, минимальная — 1 балл.

Анна Гречко